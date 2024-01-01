2.000 Gürcistan larisinden Bosna Hersek konvertibl markına

Reel döviz kuru ile GEL → BAM çevirin

1,000₾ GEL = 0,6808KM BAM

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

GEL → BAM çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

BAM
1 GEL → BAMSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,68080,6808
Düşük0,65560,6410
Ortalama0,66510,6562
Değişim2.90%3.79%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 GEL → BAM istatistikleri

GEL → BAM kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,6808, en düşük 0,6556 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,6651 oldu. GEL → BAM kurundaki değişiklik 2.90 değerindeydi.

GEL → BAM kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,6808, en düşük 0,6410 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,6562 oldu. GEL → BAM kurundaki değişiklik 3.79 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiGEL - BAM tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8351,05488,9831,4851,6310,93621,452
1 GBP1,19711,262106,5531,7781,9531,12125,687
1 USD0,9490,792184,4321,4091,5470,88820,354
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,0110,241

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Gürcistan larisinden Bosna Hersek konvertibl markına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GEL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BAM seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GEL → BAM kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gürcistan larisi için en iyi döviz çiftleri

GEL → USD

GEL → EUR

GEL → GBP

GEL → INR

GEL → JPY

GEL → RUB

GEL → AUD

GEL → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Bosna Hersek konvertibl Markı
1 GEL0,68076 BAM
5 GEL3,40382 BAM
10 GEL6,80764 BAM
20 GEL13,61528 BAM
50 GEL34,03820 BAM
100 GEL68,07640 BAM
250 GEL170,19100 BAM
500 GEL340,38200 BAM
1000 GEL680,76400 BAM
2000 GEL1.361,52800 BAM
5000 GEL3.403,82000 BAM
10000 GEL6.807,64000 BAM
Çevrim kurları Bosna Hersek konvertibl Markı / Gürcistan Larisi
1 BAM1,46894 GEL
5 BAM7,34470 GEL
10 BAM14,68940 GEL
20 BAM29,37880 GEL
50 BAM73,44700 GEL
100 BAM146,89400 GEL
250 BAM367,23500 GEL
500 BAM734,47000 GEL
1000 BAM1.468,94000 GEL
2000 BAM2.937,88000 GEL
5000 BAM7.344,70000 GEL
10000 BAM14.689,40000 GEL