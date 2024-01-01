10 Fiji dolarından Yeni İsrail şekeline

Reel döviz kuru ile FJD → ILS çevirin

1,000FJ$ FJD = 1,643₪ ILS

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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FJD → ILS çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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ILS
1 FJD → ILSSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,68821,7232
Düşük1,62991,6299
Ortalama1,65691,6717
Değişim-1.47%-0.80%
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1 FJD → ILS istatistikleri

FJD → ILS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,6882, en düşük 1,6299 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,6569 oldu. FJD → ILS kurundaki değişiklik -1.47 değerindeydi.

FJD → ILS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,7232, en düşük 1,6299 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,6717 oldu. FJD → ILS kurundaki değişiklik -0.80 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiFJD - ILS tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDZARAUDEURSGDINRGBPCAD
1 USD118,191,5470,9491,34284,4320,7921,409
1 ZAR0,05510,0850,0520,0744,6420,0440,077
1 AUD0,64611,75710,6130,86854,5730,5120,911
1 EUR1,05419,171,63111,41588,9830,8351,485

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fiji dolarından Yeni İsrail şekeline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FJD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ILS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FJD → ILS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fiji doları için en iyi döviz çiftleri

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Çevrim kurları Fiji Doları / Yeni İsrail Şekeli
1 FJD1,64313 ILS
5 FJD8,21565 ILS
10 FJD16,43130 ILS
20 FJD32,86260 ILS
50 FJD82,15650 ILS
100 FJD164,31300 ILS
250 FJD410,78250 ILS
500 FJD821,56500 ILS
1000 FJD1.643,13000 ILS
2000 FJD3.286,26000 ILS
5000 FJD8.215,65000 ILS
10000 FJD16.431,30000 ILS
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Fiji Doları
1 ILS0,60859 FJD
5 ILS3,04297 FJD
10 ILS6,08594 FJD
20 ILS12,17188 FJD
50 ILS30,42970 FJD
100 ILS60,85940 FJD
250 ILS152,14850 FJD
500 ILS304,29700 FJD
1000 ILS608,59400 FJD
2000 ILS1.217,18800 FJD
5000 ILS3.042,97000 FJD
10000 ILS6.085,94000 FJD