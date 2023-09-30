2000 Yeni İsrail şekelinden Fiji dolarına

Reel döviz kuru ile ILS → FJD çevirin

2.000 ils
1.204,33 fjd

1.00000 ILS = 0.60216 FJD

20:22 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edinPara gönderin
Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

ILS → FJD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 ILS → 0 FJD
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Yeni İsrail şekelinden Fiji dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ILS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak FJD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ILS → FJD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Yeni İsrail şekeli

ILS → USD

ILS → EUR

ILS → GBP

ILS → INR

ILS → JPY

ILS → RUB

ILS → AUD

ILS → ZAR

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Fiji Doları
1 ILS0.60216 FJD
5 ILS3.01082 FJD
10 ILS6.02163 FJD
20 ILS12.04326 FJD
50 ILS30.10815 FJD
100 ILS60.21630 FJD
250 ILS150.54075 FJD
500 ILS301.08150 FJD
1000 ILS602.16300 FJD
2000 ILS1204.32600 FJD
5000 ILS3010.81500 FJD
10000 ILS6021.63000 FJD
Çevrim kurları Fiji Doları / Yeni İsrail Şekeli
1 FJD1.66068 ILS
5 FJD8.30340 ILS
10 FJD16.60680 ILS
20 FJD33.21360 ILS
50 FJD83.03400 ILS
100 FJD166.06800 ILS
250 FJD415.17000 ILS
500 FJD830.34000 ILS
1000 FJD1660.68000 ILS
2000 FJD3321.36000 ILS
5000 FJD8303.40000 ILS
10000 FJD16606.80000 ILS