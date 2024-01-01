250 Mısır lirasından Katar riyaline

Reel döviz kuru ile EGP → QAR çevirin

1,000E£ EGP = 0,07390QR QAR

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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EGP → QAR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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QAR
1 EGP → QARSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,07500,0756
Düşük0,07350,0735
Ortalama0,07440,0749
Değişim-1.41%-1.16%
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1 EGP → QAR istatistikleri

EGP → QAR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0750, en düşük 0,0735 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0744 oldu. EGP → QAR kurundaki değişiklik -1.41 değerindeydi.

EGP → QAR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0756, en düşük 0,0735 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0749 oldu. EGP → QAR kurundaki değişiklik -1.16 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiEGP - QAR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPAUDINRAEDTRY
1 USD10,9491,4090,7921,54784,4323,67334,442
1 EUR1,05411,4850,8351,63188,9833,87136,298
1 CAD0,710,67310,5621,09859,9242,60724,444
1 GBP1,2621,1971,77811,953106,5534,63543,466

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Mısır lirasından Katar riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak EGP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak QAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut EGP → QAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mısır lirası için en iyi döviz çiftleri

EGP → USD

EGP → EUR

EGP → CAD

EGP → GBP

EGP → AUD

EGP → INR

EGP → AED

EGP → TRY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mısır Lirası / Katar Riyali
1 EGP0,07390 QAR
5 EGP0,36949 QAR
10 EGP0,73898 QAR
20 EGP1,47796 QAR
50 EGP3,69491 QAR
100 EGP7,38982 QAR
250 EGP18,47455 QAR
500 EGP36,94910 QAR
1000 EGP73,89820 QAR
2000 EGP147,79640 QAR
5000 EGP369,49100 QAR
10000 EGP738,98200 QAR
Çevrim kurları Katar Riyali / Mısır Lirası
1 QAR13,53210 EGP
5 QAR67,66050 EGP
10 QAR135,32100 EGP
20 QAR270,64200 EGP
50 QAR676,60500 EGP
100 QAR1.353,21000 EGP
250 QAR3.383,02500 EGP
500 QAR6.766,05000 EGP
1000 QAR13.532,10000 EGP
2000 QAR27.064,20000 EGP
5000 QAR67.660,50000 EGP
10000 QAR135.321,00000 EGP