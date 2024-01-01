5 Katar riyalinden Mısır lirasına

Reel döviz kuru ile QAR → EGP çevirin

1,000QR QAR = 13,56E£ EGP

18:53 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

QAR → EGP çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

EGP
1 QAR → EGPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek13,603613,6036
Düşük13,336913,2295
Ortalama13,444113,3542
Değişim1.64%1.14%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 QAR → EGP istatistikleri

QAR → EGP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 13,6036, en düşük 13,3369 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 13,4441 oldu. QAR → EGP kurundaki değişiklik 1.64 değerindeydi.

QAR → EGP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 13,6036, en düşük 13,2295 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 13,3542 oldu. QAR → EGP kurundaki değişiklik 1.14 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiQAR - EGP tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINRCADPKRGBPEURNGNAUD
1 USD184,4111,401277,950,7890,9441.720,281,537
1 INR0,01210,0173,2930,0090,01120,380,018
1 CAD0,71460,2571198,4150,5630,6741.228,031,097
1 PKR0,0040,3040,00510,0030,0036,1890,006

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Katar riyalinden Mısır lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak QAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak EGP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut QAR → EGP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Katar riyali için en iyi döviz çiftleri

QAR → USD

QAR → INR

QAR → CAD

QAR → PKR

QAR → GBP

QAR → EUR

QAR → NGN

QAR → AUD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Katar Riyali / Mısır Lirası
1 QAR13,55860 EGP
5 QAR67,79300 EGP
10 QAR135,58600 EGP
20 QAR271,17200 EGP
50 QAR677,93000 EGP
100 QAR1.355,86000 EGP
250 QAR3.389,65000 EGP
500 QAR6.779,30000 EGP
1000 QAR13.558,60000 EGP
2000 QAR27.117,20000 EGP
5000 QAR67.793,00000 EGP
10000 QAR135.586,00000 EGP
Çevrim kurları Mısır Lirası / Katar Riyali
1 EGP0,07375 QAR
5 EGP0,36877 QAR
10 EGP0,73754 QAR
20 EGP1,47508 QAR
50 EGP3,68770 QAR
100 EGP7,37540 QAR
250 EGP18,43850 QAR
500 EGP36,87700 QAR
1000 EGP73,75400 QAR
2000 EGP147,50800 QAR
5000 EGP368,77000 QAR
10000 EGP737,54000 QAR