2.000 Mısır lirasından Malezya ringitine

Reel döviz kuru ile EGP → MYR çevirin

1,000E£ EGP = 0,09067RM MYR

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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EGP → MYR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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MYR
1 EGP → MYRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,09070,0907
Düşük0,08830,0851
Ortalama0,08940,0886
Değişim2.42%0.97%
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1 EGP → MYR istatistikleri

EGP → MYR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0907, en düşük 0,0883 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0894 oldu. EGP → MYR kurundaki değişiklik 2.42 değerindeydi.

EGP → MYR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0907, en düşük 0,0851 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0886 oldu. EGP → MYR kurundaki değişiklik 0.97 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiEGP - MYR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPAUDINRAEDTRY
1 USD10,9491,4090,7921,54784,4323,67334,442
1 EUR1,05411,4850,8351,63188,9833,87136,298
1 CAD0,710,67310,5621,09859,9242,60724,444
1 GBP1,2621,1971,77811,953106,5534,63543,466

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Mısır lirasından Malezya ringitine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak EGP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MYR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut EGP → MYR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mısır lirası için en iyi döviz çiftleri

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EGP → TRY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mısır Lirası / Malezya Ringiti
1 EGP0,09067 MYR
5 EGP0,45334 MYR
10 EGP0,90668 MYR
20 EGP1,81336 MYR
50 EGP4,53340 MYR
100 EGP9,06679 MYR
250 EGP22,66697 MYR
500 EGP45,33395 MYR
1000 EGP90,66790 MYR
2000 EGP181,33580 MYR
5000 EGP453,33950 MYR
10000 EGP906,67900 MYR
Çevrim kurları Malezya Ringiti / Mısır Lirası
1 MYR11,02930 EGP
5 MYR55,14650 EGP
10 MYR110,29300 EGP
20 MYR220,58600 EGP
50 MYR551,46500 EGP
100 MYR1.102,93000 EGP
250 MYR2.757,32500 EGP
500 MYR5.514,65000 EGP
1000 MYR11.029,30000 EGP
2000 MYR22.058,60000 EGP
5000 MYR55.146,50000 EGP
10000 MYR110.293,00000 EGP