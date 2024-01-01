bin Mısır lirasından Japon yenine

Reel döviz kuru ile EGP → JPY çevirin

1,000E£ EGP = 3,128¥ JPY

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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EGP → JPY çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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JPY
1 EGP → JPYSon 30 günSon 90 gün
Yüksek3,15513,1551
Düşük3,07432,9076
Ortalama3,11713,0316
Değişim1.75%4.04%
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1 EGP → JPY istatistikleri

EGP → JPY kurunun performansı son 30 günde en yüksek 3,1551, en düşük 3,0743 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 3,1171 oldu. EGP → JPY kurundaki değişiklik 1.75 değerindeydi.

EGP → JPY kurunun performansı son 90 günde en yüksek 3,1551, en düşük 2,9076 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 3,0316 oldu. EGP → JPY kurundaki değişiklik 4.04 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiEGP - JPY tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPAUDINRAEDTRY
1 USD10,9491,4090,7921,54784,4323,67334,442
1 EUR1,05411,4850,8351,63188,9833,87136,298
1 CAD0,710,67310,5621,09859,9242,60724,444
1 GBP1,2621,1971,77811,953106,5534,63543,466

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Mısır lirasından Japon yenine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak EGP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JPY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut EGP → JPY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mısır lirası için en iyi döviz çiftleri

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EGP → AED

EGP → TRY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mısır Lirası / Japon Yeni
1 EGP3,12819 JPY
5 EGP15,64095 JPY
10 EGP31,28190 JPY
20 EGP62,56380 JPY
50 EGP156,40950 JPY
100 EGP312,81900 JPY
250 EGP782,04750 JPY
500 EGP1.564,09500 JPY
1000 EGP3.128,19000 JPY
2000 EGP6.256,38000 JPY
5000 EGP15.640,95000 JPY
10000 EGP31.281,90000 JPY
Çevrim kurları Japon Yeni / Mısır Lirası
100 JPY31,96740 EGP
1000 JPY319,67400 EGP
1500 JPY479,51100 EGP
2000 JPY639,34800 EGP
3000 JPY959,02200 EGP
5000 JPY1.598,37000 EGP
5400 JPY1.726,23960 EGP
10000 JPY3.196,74000 EGP
15000 JPY4.795,11000 EGP
20000 JPY6.393,48000 EGP
25000 JPY7.991,85000 EGP
30000 JPY9.590,22000 EGP