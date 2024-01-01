500 Mısır lirasından Japon yenine
Reel döviz kuru ile EGP → JPY çevirin
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EGP → JPY çevrim grafiği
1 EGP = 3,12819 JPY
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|1 EGP → JPY
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|3,1551
|3,1551
|Düşük
|3,0743
|2,9076
|Ortalama
|3,1171
|3,0316
|Değişim
|1.75%
|4.04%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 EGP → JPY istatistikleri
EGP → JPY kurunun performansı son 30 günde en yüksek 3,1551, en düşük 3,0743 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 3,1171 oldu. EGP → JPY kurundaki değişiklik 1.75 değerindeydi.
EGP → JPY kurunun performansı son 90 günde en yüksek 3,1551, en düşük 2,9076 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 3,0316 oldu. EGP → JPY kurundaki değişiklik 4.04 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Mısır lirasından Japon yenine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak EGP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JPY seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut EGP → JPY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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- Rumen Leyi
- Singapur Doları
- Türk Lirası
- Yeni İsrail Şekeli
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|Çevrim kurları Japon Yeni / Mısır Lirası
|100 JPY
|31,96740 EGP
|1000 JPY
|319,67400 EGP
|1500 JPY
|479,51100 EGP
|2000 JPY
|639,34800 EGP
|3000 JPY
|959,02200 EGP
|5000 JPY
|1.598,37000 EGP
|5400 JPY
|1.726,23960 EGP
|10000 JPY
|3.196,74000 EGP
|15000 JPY
|4.795,11000 EGP
|20000 JPY
|6.393,48000 EGP
|25000 JPY
|7.991,85000 EGP
|30000 JPY
|9.590,22000 EGP