Mısır lirasından Jersey pounduna

Reel döviz kuru ile EGP → JEP çevirin

1.000 egp
25,76 jep

1.00000 EGP = 0.02576 JEP

02:06 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8539451.072789.08381.453451.655270.9499718.3423
1 GBP1.1710411.25615104.3191.702021.938351.1124521.4792
1 USD0.932250.796083183.04631.354951.543090.8855517.0992
1 INR0.01122540.009586020.012041510.01631560.01858110.01066330.2059

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Mısır lirasından Jersey pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak EGP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JEP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut EGP → JEP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mısır lirası için en iyi döviz çiftleri

EGP → USD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mısır Lirası / Jersey poundu
1 EGP0.02576 JEP
5 EGP0.12882 JEP
10 EGP0.25763 JEP
20 EGP0.51526 JEP
50 EGP1.28816 JEP
100 EGP2.57632 JEP
250 EGP6.44080 JEP
500 EGP12.88160 JEP
1000 EGP25.76320 JEP
2000 EGP51.52640 JEP
5000 EGP128.81600 JEP
10000 EGP257.63200 JEP
Çevrim kurları Jersey poundu / Mısır Lirası
1 JEP38.81500 EGP
5 JEP194.07500 EGP
10 JEP388.15000 EGP
20 JEP776.30000 EGP
50 JEP1940.75000 EGP
100 JEP3881.50000 EGP
250 JEP9703.75000 EGP
500 JEP19407.50000 EGP
1000 JEP38815.00000 EGP
2000 JEP77630.00000 EGP
5000 JEP194075.00000 EGP
10000 JEP388150.00000 EGP