Belarus rublesinden Kuveyt dinarına

Reel döviz kuru ile BYN → KWD çevirin

1.000 byn
94,253 kwd

1,000 BYN = 0,09425 KWD

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Belarus rublesinden Kuveyt dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BYN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KWD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BYN → KWD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Belarus rublesi için en iyi döviz çiftleri

BYN → USD

BYN → CAD

BYN → SGD

BYN → AUD

BYN → NZD

BYN → EUR

BYN → GBP

BYN → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Belarus Rublesi / Kuveyt Dinarı
1 BYN0,09425 KWD
5 BYN0,47126 KWD
10 BYN0,94253 KWD
20 BYN1,88505 KWD
50 BYN4,71264 KWD
100 BYN9,42527 KWD
250 BYN23,56317 KWD
500 BYN47,12635 KWD
1000 BYN94,25270 KWD
2000 BYN188,50540 KWD
5000 BYN471,26350 KWD
10000 BYN942,52700 KWD
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Belarus Rublesi
1 KWD10,60980 BYN
5 KWD53,04900 BYN
10 KWD106,09800 BYN
20 KWD212,19600 BYN
50 KWD530,49000 BYN
100 KWD1.060,98000 BYN
250 KWD2.652,45000 BYN
500 KWD5.304,90000 BYN
1000 KWD10.609,80000 BYN
2000 KWD21.219,60000 BYN
5000 KWD53.049,00000 BYN
10000 KWD106.098,00000 BYN