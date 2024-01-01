bin Bulgar levasından Liberya dolarına

Reel döviz kuru ile BGN → LRD çevirin

1.000 bgn
108.149 lrd

1,000лв BGN = 108,1L$ LRD

23:21 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 BGN → LRDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek109,0720109,0720
Düşük106,6310106,0180
Ortalama108,1093107,2632
Değişim1.42%2.01%
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1 BGN → LRD istatistikleri

BGN → LRD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 109,0720, en düşük 106,6310 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 108,1093 oldu. BGN → LRD kurundaki değişiklik 1.42 değerindeydi.

BGN → LRD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 109,0720, en düşük 106,0180 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 107,2632 oldu. BGN → LRD kurundaki değişiklik 2.01 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURNZDCADAUDSGDGBPZAR
1 USD10,9241,6791,381,5271,3360,77818,209
1 EUR1,08311,8181,4941,6531,4470,84219,712
1 NZD0,5950,5510,8220,9090,7960,46310,842
1 CAD0,7240,6691,21711,1060,9680,56313,191

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Bulgar levasından Liberya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LRD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BGN → LRD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bulgar levası için en iyi döviz çiftleri

BGN → USD

BGN → EUR

BGN → NZD

BGN → CAD

BGN → AUD

BGN → SGD

BGN → GBP

BGN → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bulgar Levası / Liberya Doları
1 BGN108,14900 LRD
5 BGN540,74500 LRD
10 BGN1.081,49000 LRD
20 BGN2.162,98000 LRD
50 BGN5.407,45000 LRD
100 BGN10.814,90000 LRD
250 BGN27.037,25000 LRD
500 BGN54.074,50000 LRD
1000 BGN108.149,00000 LRD
2000 BGN216.298,00000 LRD
5000 BGN540.745,00000 LRD
10000 BGN1.081.490,00000 LRD
Çevrim kurları Liberya Doları / Bulgar Levası
1 LRD0,00925 BGN
5 LRD0,04623 BGN
10 LRD0,09247 BGN
20 LRD0,18493 BGN
50 LRD0,46233 BGN
100 LRD0,92465 BGN
250 LRD2,31164 BGN
500 LRD4,62327 BGN
1000 LRD9,24654 BGN
2000 LRD18,49308 BGN
5000 LRD46,23270 BGN
10000 LRD92,46540 BGN