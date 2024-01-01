10 bin Liberya dolarından Bulgar levasına

Reel döviz kuru ile LRD → BGN çevirin

10.000 lrd
92,81 bgn

1,000L$ LRD = 0,009281лв BGN

08:30 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LRD → BGNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00940,0094
Düşük0,00920,0092
Ortalama0,00920,0093
Değişim-0.87%-1.29%
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1 LRD → BGN istatistikleri

LRD → BGN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0094, en düşük 0,0092 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0092 oldu. LRD → BGN kurundaki değişiklik -0.87 değerindeydi.

LRD → BGN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0094, en düşük 0,0092 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0093 oldu. LRD → BGN kurundaki değişiklik -1.29 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADZAREURGBPSGDINRNZD
1 USD11,38418,2570,9270,7821,33883,7341,683
1 CAD0,723113,1960,670,5650,96760,5211,216
1 ZAR0,0550,07610,0510,0430,0734,5860,092
1 EUR1,0781,49219,68910,8441,44390,3031,815

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Liberya dolarından Bulgar levasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LRD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LRD → BGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Liberya doları için en iyi döviz çiftleri

LRD → USD

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LRD → EUR

LRD → GBP

LRD → SGD

LRD → INR

LRD → NZD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Liberya Doları / Bulgar Levası
1 LRD0,00928 BGN
5 LRD0,04641 BGN
10 LRD0,09281 BGN
20 LRD0,18563 BGN
50 LRD0,46407 BGN
100 LRD0,92813 BGN
250 LRD2,32034 BGN
500 LRD4,64067 BGN
1000 LRD9,28134 BGN
2000 LRD18,56268 BGN
5000 LRD46,40670 BGN
10000 LRD92,81340 BGN
Çevrim kurları Bulgar Levası / Liberya Doları
1 BGN107,74300 LRD
5 BGN538,71500 LRD
10 BGN1.077,43000 LRD
20 BGN2.154,86000 LRD
50 BGN5.387,15000 LRD
100 BGN10.774,30000 LRD
250 BGN26.935,75000 LRD
500 BGN53.871,50000 LRD
1000 BGN107.743,00000 LRD
2000 BGN215.486,00000 LRD
5000 BGN538.715,00000 LRD
10000 BGN1.077.430,00000 LRD