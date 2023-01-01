5 Bangladeş takasından ABD dolarına

Reel döviz kuru ile BDT → USD çevirin

5 bdt
0,05 usd

1.00000 BDT = 0.00907 USD

7:5 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
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BDT → USD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 BDT → 0 USD
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86551.0578587.90951.42631.639440.9671518.5347
1GBP1.155411.2223101.5761.648031.89431.1174521.416
1USD0.945350.81813183.1021.34831.549790.914317.5211
1INR0.01137530.009844890.012033410.01622460.01864920.01100210.210838

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Bangladeş takasından ABD dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BDT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak USD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BDT → USD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Bangladeş takası

BDT → USD

BDT → EUR

BDT → AUD

BDT → PHP

BDT → GBP

BDT → INR

BDT → CAD

BDT → CNY

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plane
Çevrim kurları Bangladeş Takası / ABD Doları
1 BDT0.00907 USD
5 BDT0.04535 USD
10 BDT0.09070 USD
20 BDT0.18141 USD
50 BDT0.45351 USD
100 BDT0.90703 USD
250 BDT2.26757 USD
500 BDT4.53514 USD
1000 BDT9.07029 USD
2000 BDT18.14058 USD
5000 BDT45.35145 USD
10000 BDT90.70290 USD
Çevrim kurları ABD Doları / Bangladeş Takası
1 USD110.25000 BDT
5 USD551.25000 BDT
10 USD1102.50000 BDT
20 USD2205.00000 BDT
50 USD5512.50000 BDT
100 USD11025.00000 BDT
250 USD27562.50000 BDT
500 USD55125.00000 BDT
1000 USD110250.00000 BDT
2000 USD220500.00000 BDT
5000 USD551250.00000 BDT
10000 USD1102500.00000 BDT