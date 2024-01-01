Bosna Hersek konvertibl markından Bangladeş takasına

Reel döviz kuru ile BAM → BDT çevirin

1.000 bam
59.563,10 bdt

1,000 BAM = 59,56 BDT

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDAUDGBPNZDZARCADINRSGD
1 USD11,5470,8031,68418,8621,37783,6091,362
1 AUD0,64610,5191,08912,190,8954,0330,88
1 GBP1,2451,92712,09723,4831,715104,0941,695
1 NZD0,5940,9190,477111,1980,81849,6390,808

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Bosna Hersek konvertibl markından Bangladeş takasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BAM ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BDT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BAM → BDT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bosna Hersek konvertibl markı için en iyi döviz çiftleri

BAM → USD

BAM → AUD

BAM → GBP

BAM → NZD

BAM → ZAR

BAM → CAD

BAM → INR

BAM → SGD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bosna Hersek konvertibl Markı / Bangladeş Takası
1 BAM59,56310 BDT
5 BAM297,81550 BDT
10 BAM595,63100 BDT
20 BAM1.191,26200 BDT
50 BAM2.978,15500 BDT
100 BAM5.956,31000 BDT
250 BAM14.890,77500 BDT
500 BAM29.781,55000 BDT
1000 BAM59.563,10000 BDT
2000 BAM119.126,20000 BDT
5000 BAM297.815,50000 BDT
10000 BAM595.631,00000 BDT
Çevrim kurları Bangladeş Takası / Bosna Hersek konvertibl Markı
1 BDT0,01679 BAM
5 BDT0,08394 BAM
10 BDT0,16789 BAM
20 BDT0,33578 BAM
50 BDT0,83945 BAM
100 BDT1,67889 BAM
250 BDT4,19722 BAM
500 BDT8,39445 BAM
1000 BDT16,78890 BAM
2000 BDT33,57780 BAM
5000 BDT83,94450 BAM
10000 BDT167,88900 BAM