5 Bosna Hersek konvertibl markından Bangladeş takasına

Reel döviz kuru ile BAM → BDT çevirin

5 bam
296.99 bdt

1.00000 BAM = 59.39710 BDT

23:17 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Tek hesapta 40+ para birimi

BAM → BDT çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 BAM → 0 BDT
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865551.056487.85551.424661.643430.9665518.5347
1GBP1.1553311.2205101.5031.645971.898721.1166921.4139
1USD0.94660.819336183.1651.34861.555690.9149517.5452
1INR0.01138230.009851940.012024310.0162160.01870610.01100160.210969

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Bosna Hersek konvertibl markından Bangladeş takasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BAM ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BDT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BAM → BDT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Bosna Hersek konvertibl markı

BAM → USD

BAM → AUD

BAM → GBP

BAM → NZD

BAM → ZAR

BAM → CAD

BAM → INR

BAM → SGD

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Bosna Hersek konvertibl Markı / Bangladeş Takası
1 BAM59.39710 BDT
5 BAM296.98550 BDT
10 BAM593.97100 BDT
20 BAM1187.94200 BDT
50 BAM2969.85500 BDT
100 BAM5939.71000 BDT
250 BAM14849.27500 BDT
500 BAM29698.55000 BDT
1000 BAM59397.10000 BDT
2000 BAM118794.20000 BDT
5000 BAM296985.50000 BDT
10000 BAM593971.00000 BDT
Çevrim kurları Bangladeş Takası / Bosna Hersek konvertibl Markı
1 BDT0.01684 BAM
5 BDT0.08418 BAM
10 BDT0.16836 BAM
20 BDT0.33672 BAM
50 BDT0.84179 BAM
100 BDT1.68358 BAM
250 BDT4.20895 BAM
500 BDT8.41790 BAM
1000 BDT16.83580 BAM
2000 BDT33.67160 BAM
5000 BDT84.17900 BAM
10000 BDT168.35800 BAM