Aruba florininden Arabistan riyaline

Reel döviz kuru ile AWG → SAR çevirin

1.000 awg
2.095,45 sar

1,000 AWG = 2,095 SAR

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDAUDCADZARGBPEURNZDSGD
1 USD11,5471,37718,8620,8030,941,6841,362
1 AUD0,64610,8912,190,5190,6071,0890,88
1 CAD0,7261,123113,6940,5830,6821,2230,988
1 ZAR0,0530,0820,07310,0430,050,0890,072

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Aruba florininden Arabistan riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AWG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AWG → SAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Aruba florini için en iyi döviz çiftleri

AWG → USD

AWG → AUD

AWG → CAD

AWG → ZAR

AWG → GBP

AWG → EUR

AWG → NZD

AWG → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Aruba Florini / Arabistan Riyali
1 AWG2,09545 SAR
5 AWG10,47725 SAR
10 AWG20,95450 SAR
20 AWG41,90900 SAR
50 AWG104,77250 SAR
100 AWG209,54500 SAR
250 AWG523,86250 SAR
500 AWG1.047,72500 SAR
1000 AWG2.095,45000 SAR
2000 AWG4.190,90000 SAR
5000 AWG10.477,25000 SAR
10000 AWG20.954,50000 SAR
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Aruba Florini
1 SAR0,47723 AWG
5 SAR2,38613 AWG
10 SAR4,77225 AWG
20 SAR9,54450 AWG
50 SAR23,86125 AWG
100 SAR47,72250 AWG
250 SAR119,30625 AWG
500 SAR238,61250 AWG
1000 SAR477,22500 AWG
2000 SAR954,45000 AWG
5000 SAR2.386,12500 AWG
10000 SAR4.772,25000 AWG