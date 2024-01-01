1 Arabistan riyalinden Aruba florinine

Reel döviz kuru ile SAR → AWG çevirin

1 sar
0,48 awg

1,000SR SAR = 0,4769ƒ AWG

07:19 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SAR → AWG çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SAR → AWGSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,47730,4773
Düşük0,47700,4770
Ortalama0,47720,4772
Değişim-0.04%-0.07%
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1 SAR → AWG istatistikleri

SAR → AWG kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,4773, en düşük 0,4770 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,4772 oldu. SAR → AWG kurundaki değişiklik -0.04 değerindeydi.

SAR → AWG kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,4773, en düşük 0,4770 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,4772 oldu. SAR → AWG kurundaki değişiklik -0.07 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDINRPKRCADEURPHPAUDGBP
1 USD183,741278,91,3860,92758,1161,5360,787
1 INR0,01213,3310,0170,0110,6940,0180,009
1 PKR0,0040,310,0050,0030,2080,0060,003
1 CAD0,72160,399201,16110,66841,9171,1080,567

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Arabistan riyalinden Aruba florinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AWG seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → AWG kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

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SAR → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Aruba Florini
1 SAR0,47694 AWG
5 SAR2,38470 AWG
10 SAR4,76939 AWG
20 SAR9,53878 AWG
50 SAR23,84695 AWG
100 SAR47,69390 AWG
250 SAR119,23475 AWG
500 SAR238,46950 AWG
1000 SAR476,93900 AWG
2000 SAR953,87800 AWG
5000 SAR2.384,69500 AWG
10000 SAR4.769,39000 AWG
Çevrim kurları Aruba Florini / Arabistan Riyali
1 AWG2,09670 SAR
5 AWG10,48350 SAR
10 AWG20,96700 SAR
20 AWG41,93400 SAR
50 AWG104,83500 SAR
100 AWG209,67000 SAR
250 AWG524,17500 SAR
500 AWG1.048,35000 SAR
1000 AWG2.096,70000 SAR
2000 AWG4.193,40000 SAR
5000 AWG10.483,50000 SAR
10000 AWG20.967,00000 SAR