1 Aruba florininden Arabistan riyaline

Reel döviz kuru ile AWG → SAR çevirin

1 awg
2,07 sar

1.00000 AWG = 2.07204 SAR

20:54 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
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AWG → SAR çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 AWG → 0 SAR
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865851.056787.88051.425011.643770.966818.536
1GBP1.1549311.2204101.4951.645771.898421.1165921.4075
1USD0.946350.819403183.1651.348551.555570.914917.5414
1INR0.01137910.009852740.012024310.01621540.01870470.0110010.210923

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Aruba florininden Arabistan riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AWG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AWG → SAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Aruba florini

AWG → USD

AWG → AUD

AWG → CAD

AWG → ZAR

AWG → GBP

AWG → EUR

AWG → NZD

AWG → SGD

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plane
Çevrim kurları Aruba Florini / Arabistan Riyali
1 AWG2.07204 SAR
5 AWG10.36020 SAR
10 AWG20.72040 SAR
20 AWG41.44080 SAR
50 AWG103.60200 SAR
100 AWG207.20400 SAR
250 AWG518.01000 SAR
500 AWG1036.02000 SAR
1000 AWG2072.04000 SAR
2000 AWG4144.08000 SAR
5000 AWG10360.20000 SAR
10000 AWG20720.40000 SAR
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Aruba Florini
1 SAR0.48262 AWG
5 SAR2.41308 AWG
10 SAR4.82615 AWG
20 SAR9.65230 AWG
50 SAR24.13075 AWG
100 SAR48.26150 AWG
250 SAR120.65375 AWG
500 SAR241.30750 AWG
1000 SAR482.61500 AWG
2000 SAR965.23000 AWG
5000 SAR2413.07500 AWG
10000 SAR4826.15000 AWG