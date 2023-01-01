2000 Arjantin pesosundan Yemen riyaline
Reel döviz kuru ile ARS → OMR çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Arjantin pesosundan Yemen riyaline para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ARS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak OMR seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ARS → OMR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Umman Riyali / Arjantin Pesosu
|1 OMR
|909.14400 ARS
|5 OMR
|4545.72000 ARS
|10 OMR
|9091.44000 ARS
|20 OMR
|18182.88000 ARS
|50 OMR
|45457.20000 ARS
|100 OMR
|90914.40000 ARS
|250 OMR
|227286.00000 ARS
|500 OMR
|454572.00000 ARS
|1000 OMR
|909144.00000 ARS
|2000 OMR
|1818288.00000 ARS
|5000 OMR
|4545720.00000 ARS
|10000 OMR
|9091440.00000 ARS