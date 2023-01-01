20 Yemen riyalinden Arjantin pesosuna
Reel döviz kuru ile OMR → ARS çevirin
OMR → ARS çevrim grafiği
1 OMR = 909,13100 ARS
Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?
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Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Yemen riyalinden Arjantin pesosuna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak OMR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ARS seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut OMR → ARS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Umman Riyali / Arjantin Pesosu
|1 OMR
|909.13100 ARS
|5 OMR
|4545.65500 ARS
|10 OMR
|9091.31000 ARS
|20 OMR
|18182.62000 ARS
|50 OMR
|45456.55000 ARS
|100 OMR
|90913.10000 ARS
|250 OMR
|227282.75000 ARS
|500 OMR
|454565.50000 ARS
|1000 OMR
|909131.00000 ARS
|2000 OMR
|1818262.00000 ARS
|5000 OMR
|4545655.00000 ARS
|10000 OMR
|9091310.00000 ARS