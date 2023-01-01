20 Arjantin pesosundan Yeni İsrail şekeline
Reel döviz kuru ile ARS → ILS çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Arjantin pesosundan Yeni İsrail şekeline para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ARS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ILS seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ARS → ILS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Arjantin Pesosu
|1 ILS
|91.27590 ARS
|5 ILS
|456.37950 ARS
|10 ILS
|912.75900 ARS
|20 ILS
|1825.51800 ARS
|50 ILS
|4563.79500 ARS
|100 ILS
|9127.59000 ARS
|250 ILS
|22818.97500 ARS
|500 ILS
|45637.95000 ARS
|1000 ILS
|91275.90000 ARS
|2000 ILS
|182551.80000 ARS
|5000 ILS
|456379.50000 ARS
|10000 ILS
|912759.00000 ARS