20 Arjantin pesosundan Yeni İsrail şekeline

Reel döviz kuru ile ARS → ILS çevirin

20 ars
0.22 ils

1.00000 ARS = 0.01096 ILS

16:50 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

ARS → ILS çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 ARS → 0 ILS
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86551.056387.84721.424161.643660.9677518.6112
1GBP1.155411.2205101.5031.645541.899171.1181421.5042
1USD0.94670.819336183.1651.348251.556060.916117.6192
1INR0.01138340.009851940.012024310.01621170.01871050.01101550.211858

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Arjantin pesosundan Yeni İsrail şekeline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ARS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ILS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ARS → ILS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Arjantin pesosu

ARS → USD

ARS → AUD

ARS → CAD

ARS → EUR

ARS → NAD

ARS → SGD

ARS → ZAR

ARS → GBP

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Arjantin Pesosu / Yeni İsrail Şekeli
1 ARS0.01096 ILS
5 ARS0.05478 ILS
10 ARS0.10956 ILS
20 ARS0.21912 ILS
50 ARS0.54779 ILS
100 ARS1.09558 ILS
250 ARS2.73895 ILS
500 ARS5.47790 ILS
1000 ARS10.95580 ILS
2000 ARS21.91160 ILS
5000 ARS54.77900 ILS
10000 ARS109.55800 ILS
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Arjantin Pesosu
1 ILS91.27590 ARS
5 ILS456.37950 ARS
10 ILS912.75900 ARS
20 ILS1825.51800 ARS
50 ILS4563.79500 ARS
100 ILS9127.59000 ARS
250 ILS22818.97500 ARS
500 ILS45637.95000 ARS
1000 ILS91275.90000 ARS
2000 ILS182551.80000 ARS
5000 ILS456379.50000 ARS
10000 ILS912759.00000 ARS