100 Yeni İsrail şekelinden Arjantin pesosuna
Reel döviz kuru ile ILS → ARS çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Yeni İsrail şekelinden Arjantin pesosuna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ILS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ARS seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ILS → ARS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Arjantin Pesosu
|1 ILS
|91.85310 ARS
|5 ILS
|459.26550 ARS
|10 ILS
|918.53100 ARS
|20 ILS
|1837.06200 ARS
|50 ILS
|4592.65500 ARS
|100 ILS
|9185.31000 ARS
|250 ILS
|22963.27500 ARS
|500 ILS
|45926.55000 ARS
|1000 ILS
|91853.10000 ARS
|2000 ILS
|183706.20000 ARS
|5000 ILS
|459265.50000 ARS
|10000 ILS
|918531.00000 ARS