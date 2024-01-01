Angola kvanzasından Yeni Tayvan dolarına

Reel döviz kuru ile AOA → TWD çevirin

1.000 aoa
38,35 twd

1,000 AOA = 0,03835 TWD

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Angola kvanzasından Yeni Tayvan dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AOA ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TWD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AOA → TWD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Angola kvanzası için en iyi döviz çiftleri

AOA → USD

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AOA → ZAR

AOA → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Angola Kvanzası / Yeni Tayvan Doları
1 AOA0,03835 TWD
5 AOA0,19177 TWD
10 AOA0,38354 TWD
20 AOA0,76708 TWD
50 AOA1,91770 TWD
100 AOA3,83540 TWD
250 AOA9,58850 TWD
500 AOA19,17700 TWD
1000 AOA38,35400 TWD
2000 AOA76,70800 TWD
5000 AOA191,77000 TWD
10000 AOA383,54000 TWD
Çevrim kurları Yeni Tayvan Doları / Angola Kvanzası
1 TWD26,07290 AOA
5 TWD130,36450 AOA
10 TWD260,72900 AOA
20 TWD521,45800 AOA
50 TWD1.303,64500 AOA
100 TWD2.607,29000 AOA
250 TWD6.518,22500 AOA
500 TWD13.036,45000 AOA
1000 TWD26.072,90000 AOA
2000 TWD52.145,80000 AOA
5000 TWD130.364,50000 AOA
10000 TWD260.729,00000 AOA