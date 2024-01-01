Angola kvanzasından Nijerya nairasına

Reel döviz kuru ile AOA → NGN çevirin

1.000 aoa
1.473,51 ngn

1,000 AOA = 1,474 NGN

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Angola kvanzasından Nijerya nairasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AOA ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AOA → NGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Angola kvanzası için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Angola Kvanzası / Nijerya Nairası
1 AOA1,47351 NGN
5 AOA7,36755 NGN
10 AOA14,73510 NGN
20 AOA29,47020 NGN
50 AOA73,67550 NGN
100 AOA147,35100 NGN
250 AOA368,37750 NGN
500 AOA736,75500 NGN
1000 AOA1.473,51000 NGN
2000 AOA2.947,02000 NGN
5000 AOA7.367,55000 NGN
10000 AOA14.735,10000 NGN
Çevrim kurları Nijerya Nairası / Angola Kvanzası
1 NGN0,67865 AOA
5 NGN3,39326 AOA
10 NGN6,78653 AOA
20 NGN13,57306 AOA
50 NGN33,93265 AOA
100 NGN67,86530 AOA
250 NGN169,66325 AOA
500 NGN339,32650 AOA
1000 NGN678,65300 AOA
2000 NGN1.357,30600 AOA
5000 NGN3.393,26500 AOA
10000 NGN6.786,53000 AOA