2000 Hollanda Antilleri guldeninden Yeni İsrail şekeline
Reel döviz kuru ile ANG → ILS çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Hollanda Antilleri guldeninden Yeni İsrail şekeline para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ANG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ILS seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ANG → ILS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Hollanda Antilleri Parası / Yeni İsrail Şekeli
|1 ANG
|2.13206 ILS
|5 ANG
|10.66030 ILS
|10 ANG
|21.32060 ILS
|20 ANG
|42.64120 ILS
|50 ANG
|106.60300 ILS
|100 ANG
|213.20600 ILS
|250 ANG
|533.01500 ILS
|500 ANG
|1066.03000 ILS
|1000 ANG
|2132.06000 ILS
|2000 ANG
|4264.12000 ILS
|5000 ANG
|10660.30000 ILS
|10000 ANG
|21320.60000 ILS