20 Yeni İsrail şekelinden Hollanda Antilleri parasına
Reel döviz kuru ile ILS → ANG çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Yeni İsrail şekelinden Hollanda Antilleri parasına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ILS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ANG seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ILS → ANG kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Hollanda Antilleri Parası / Yeni İsrail Şekeli
|1 ANG
|2.11438 ILS
|5 ANG
|10.57190 ILS
|10 ANG
|21.14380 ILS
|20 ANG
|42.28760 ILS
|50 ANG
|105.71900 ILS
|100 ANG
|211.43800 ILS
|250 ANG
|528.59500 ILS
|500 ANG
|1057.19000 ILS
|1000 ANG
|2114.38000 ILS
|2000 ANG
|4228.76000 ILS
|5000 ANG
|10571.90000 ILS
|10000 ANG
|21143.80000 ILS