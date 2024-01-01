Ermeni dramından CFP frangına

Reel döviz kuru ile AMD → XPF çevirin

1.000 amd
284 xpf

1,000 AMD = 0,2845 XPF

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Ermeni dramından CFP frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AMD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XPF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AMD → XPF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Ermeni dramı için en iyi döviz çiftleri

AMD → USD

AMD → EUR

AMD → GBP

AMD → INR

AMD → JPY

AMD → RUB

AMD → AUD

AMD → ZAR

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Çevrim kurları Ermeni Dramı / CFP Frangı
1 AMD0,28447 XPF
5 AMD1,42235 XPF
10 AMD2,84470 XPF
20 AMD5,68940 XPF
50 AMD14,22350 XPF
100 AMD28,44700 XPF
250 AMD71,11750 XPF
500 AMD142,23500 XPF
1000 AMD284,47000 XPF
2000 AMD568,94000 XPF
5000 AMD1.422,35000 XPF
10000 AMD2.844,70000 XPF
Çevrim kurları CFP Frangı / Ermeni Dramı
1 XPF3,51530 AMD
5 XPF17,57650 AMD
10 XPF35,15300 AMD
20 XPF70,30600 AMD
50 XPF175,76500 AMD
100 XPF351,53000 AMD
250 XPF878,82500 AMD
500 XPF1.757,65000 AMD
1000 XPF3.515,30000 AMD
2000 XPF7.030,60000 AMD
5000 XPF17.576,50000 AMD
10000 XPF35.153,00000 AMD