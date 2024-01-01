10 Birleşik Arap Emirlikleri dirheminden Bosna Hersek konvertibl markına

Reel döviz kuru ile AED → BAM çevirin

10 aed
5,00 bam

1,000 AED = 0,5005 BAM

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDINRPKREURGBPPHPCADMXN
1 USD183,609277,80,940,80356,6291,37716,645
1 INR0,01213,3230,0110,010,6770,0160,199
1 PKR0,0040,30110,0030,0030,2040,0050,06
1 EUR1,06488,969295,60710,85560,2581,46617,712

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Birleşik Arap Emirlikleri dirheminden Bosna Hersek konvertibl markına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AED ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BAM seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AED → BAM kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

BAE dirhemi için en iyi döviz çiftleri

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AED → EUR

AED → GBP

AED → PHP

AED → CAD

AED → MXN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi / Bosna Hersek konvertibl Markı
1 AED0,50049 BAM
5 AED2,50245 BAM
10 AED5,00490 BAM
20 AED10,00980 BAM
50 AED25,02450 BAM
100 AED50,04900 BAM
250 AED125,12250 BAM
500 AED250,24500 BAM
1000 AED500,49000 BAM
2000 AED1.000,98000 BAM
5000 AED2.502,45000 BAM
10000 AED5.004,90000 BAM
Çevrim kurları Bosna Hersek konvertibl Markı / Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi
1 BAM1,99804 AED
5 BAM9,99020 AED
10 BAM19,98040 AED
20 BAM39,96080 AED
50 BAM99,90200 AED
100 BAM199,80400 AED
250 BAM499,51000 AED
500 BAM999,02000 AED
1000 BAM1.998,04000 AED
2000 BAM3.996,08000 AED
5000 BAM9.990,20000 AED
10000 BAM19.980,40000 AED