20 уругвайских песо в самоанские талы

Сконвертируйте UYU в WST по реальному обменному курсу

$U1,000 UYU = WS$0,06438 WST

Среднерыночный курс в 21:59
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса UYU к WST

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

WST
1 UYU в WSTПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,06650,0682
Низкий0,06440,0638
В среднем0,06540,0659
Изменение-0.59%-4.98%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 UYU к WST

За последние 30 дней максимальный курс UYU к WST составил 0,0665, а минимальный — 0,0644. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0654. Изменение курса UYU к WST в процентном соотношении составило -0.59.

За последние 90 дней максимальный курс UYU к WST составил 0,0682, а минимальный — 0,0638. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0659. Изменение курса UYU к WST в процентном соотношении составило -4.98.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график UYU к WST

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8281,06890,1181,4881,6230,93821,69
1 GBP1,20711,289108,8011,7961,9591,13226,186
1 USD0,9360,776184,3841,3931,520,87820,31
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,241

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из уругвайских песо в самоанские талы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UYU из выпадающего списка для исходной валюты и WST из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UYU в WST, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для уругвайских песо

UYU в USD

UYU в EUR

UYU в GBP

UYU в INR

UYU в JPY

UYU в RUB

UYU в AUD

UYU в ZAR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Уругвайское песо / Самоанская тала
1 UYU0,06438 WST
5 UYU0,32189 WST
10 UYU0,64379 WST
20 UYU1,28758 WST
50 UYU3,21894 WST
100 UYU6,43788 WST
250 UYU16,09470 WST
500 UYU32,18940 WST
1000 UYU64,37880 WST
2000 UYU128,75760 WST
5000 UYU321,89400 WST
10000 UYU643,78800 WST
Обменные курсы Самоанская тала / Уругвайское песо
1 WST15,53310 UYU
5 WST77,66550 UYU
10 WST155,33100 UYU
20 WST310,66200 UYU
50 WST776,65500 UYU
100 WST1 553,31000 UYU
250 WST3 883,27500 UYU
500 WST7 766,55000 UYU
1000 WST15 533,10000 UYU
2000 WST31 066,20000 UYU
5000 WST77 665,50000 UYU
10000 WST155 331,00000 UYU