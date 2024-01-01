5 уругвайских песо в датские кроны

Сконвертируйте UYU в DKK по реальному обменному курсу

$U1,000 UYU = kr0,1655 DKK

Среднерыночный курс в 08:32
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса UYU к DKK

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

DKK
1 UYU в DKKПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,16790,1686
Низкий0,16400,1582
В среднем0,16550,1649
Изменение0.69%-1.47%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 UYU к DKK

За последние 30 дней максимальный курс UYU к DKK составил 0,1679, а минимальный — 0,1640. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1655. Изменение курса UYU к DKK в процентном соотношении составило 0.69.

За последние 90 дней максимальный курс UYU к DKK составил 0,1686, а минимальный — 0,1582. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1649. Изменение курса UYU к DKK в процентном соотношении составило -1.47.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график UYU к DKK

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8291,06890,1611,4881,6240,93921,651
1 GBP1,20711,289108,811,7961,961,13326,129
1 USD0,9360,776184,3851,3931,520,87920,264
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,24

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из уругвайских песо в датские кроны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UYU из выпадающего списка для исходной валюты и DKK из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UYU в DKK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для уругвайских песо

UYU в USD

UYU в EUR

UYU в GBP

UYU в INR

UYU в JPY

UYU в RUB

UYU в AUD

UYU в ZAR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Уругвайское песо / Датская крона
1 UYU0,16550 DKK
5 UYU0,82749 DKK
10 UYU1,65497 DKK
20 UYU3,30994 DKK
50 UYU8,27485 DKK
100 UYU16,54970 DKK
250 UYU41,37425 DKK
500 UYU82,74850 DKK
1000 UYU165,49700 DKK
2000 UYU330,99400 DKK
5000 UYU827,48500 DKK
10000 UYU1 654,97000 DKK
Обменные курсы Датская крона / Уругвайское песо
1 DKK6,04239 UYU
5 DKK30,21195 UYU
10 DKK60,42390 UYU
20 DKK120,84780 UYU
50 DKK302,11950 UYU
100 DKK604,23900 UYU
250 DKK1 510,59750 UYU
500 DKK3 021,19500 UYU
1000 DKK6 042,39000 UYU
2000 DKK12 084,78000 UYU
5000 DKK30 211,95000 UYU
10000 DKK60 423,90000 UYU