5 000 украинских гривен в южноафриканские ранды

Сконвертируйте UAH в ZAR по реальному обменному курсу

₴1,000 UAH = R0,4293 ZAR

Среднерыночный курс в 04:53
Отслеживайте обменный курсОтправить деньги
Wise

Экономьте, отправляя деньги за границу

График изменения обменного курса UAH к ZAR

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

ZAR
1 UAH в ZARПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,43390,4423
Низкий0,42050,4171
В среднем0,42880,4300
Изменение1.21%-2.91%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 UAH к ZAR

За последние 30 дней максимальный курс UAH к ZAR составил 0,4339, а минимальный — 0,4205. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,4288. Изменение курса UAH к ZAR в процентном соотношении составило 1.21.

За последние 90 дней максимальный курс UAH к ZAR составил 0,4423, а минимальный — 0,4171. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,4300. Изменение курса UAH к ZAR в процентном соотношении составило -2.91.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график UAH к ZAR

Популярные валюты

 USDEURINRGBPSGDCADZARAUD
1 USD10,93384,4880,7751,3291,39217,6231,517
1 EUR1,071190,5120,831,4241,49118,881,625
1 INR0,0120,01110,0090,0160,0160,2090,018
1 GBP1,2911,205109,05211,7151,79722,7471,957

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из украинских гривен в южноафриканские ранды

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UAH из выпадающего списка для исходной валюты и ZAR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UAH в ZAR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для украинских гривен

UAH в USD

UAH в EUR

UAH в INR

UAH в GBP

UAH в SGD

UAH в CAD

UAH в ZAR

UAH в AUD

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Украинская гривна / Южноафриканский ранд
1 UAH0,42931 ZAR
5 UAH2,14654 ZAR
10 UAH4,29308 ZAR
20 UAH8,58616 ZAR
50 UAH21,46540 ZAR
100 UAH42,93080 ZAR
250 UAH107,32700 ZAR
500 UAH214,65400 ZAR
1000 UAH429,30800 ZAR
2000 UAH858,61600 ZAR
5000 UAH2 146,54000 ZAR
10000 UAH4 293,08000 ZAR
Обменные курсы Южноафриканский ранд / Украинская гривна
1 ZAR2,32933 UAH
5 ZAR11,64665 UAH
10 ZAR23,29330 UAH
20 ZAR46,58660 UAH
50 ZAR116,46650 UAH
100 ZAR232,93300 UAH
250 ZAR582,33250 UAH
500 ZAR1 164,66500 UAH
1000 ZAR2 329,33000 UAH
2000 ZAR4 658,66000 UAH
5000 ZAR11 646,65000 UAH
10000 ZAR23 293,30000 UAH