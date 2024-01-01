5 новых тайваньских долларов в сейшельские рупии

Сконвертируйте TWD в SCR по реальному обменному курсу

NT$1,000 TWD = ₨0,4413 SCR

Среднерыночный курс в 21:59
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса TWD к SCR

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

SCR
1 TWD в SCRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,46700,4677
Низкий0,41170,4097
В среднем0,43200,4320
Изменение4.12%2.00%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 TWD к SCR

За последние 30 дней максимальный курс TWD к SCR составил 0,4670, а минимальный — 0,4117. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,4320. Изменение курса TWD к SCR в процентном соотношении составило 4.12.

За последние 90 дней максимальный курс TWD к SCR составил 0,4677, а минимальный — 0,4097. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,4320. Изменение курса TWD к SCR в процентном соотношении составило 2.00.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график TWD к SCR

Популярные валюты

 USDSGDGBPCADAUDHKDJPYEUR
1 USD11,3250,7741,3911,5187,775152,740,934
1 SGD0,75510,5841,051,1465,866115,2540,705
1 GBP1,2921,71211,7971,96110,042197,2941,206
1 CAD0,7190,9520,55611,0915,587109,770,671

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из новых тайваньских долларов в сейшельские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TWD из выпадающего списка для исходной валюты и SCR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TWD в SCR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для новых тайваньских долларов

TWD в USD

TWD в SGD

TWD в GBP

TWD в CAD

TWD в AUD

TWD в HKD

TWD в JPY

TWD в EUR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Новый тайваньский доллар / Сейшельская рупия
1 TWD0,44126 SCR
5 TWD2,20632 SCR
10 TWD4,41263 SCR
20 TWD8,82526 SCR
50 TWD22,06315 SCR
100 TWD44,12630 SCR
250 TWD110,31575 SCR
500 TWD220,63150 SCR
1000 TWD441,26300 SCR
2000 TWD882,52600 SCR
5000 TWD2 206,31500 SCR
10000 TWD4 412,63000 SCR
Обменные курсы Сейшельская рупия / Новый тайваньский доллар
1 SCR2,26622 TWD
5 SCR11,33110 TWD
10 SCR22,66220 TWD
20 SCR45,32440 TWD
50 SCR113,31100 TWD
100 SCR226,62200 TWD
250 SCR566,55500 TWD
500 SCR1 133,11000 TWD
1000 SCR2 266,22000 TWD
2000 SCR4 532,44000 TWD
5000 SCR11 331,10000 TWD
10000 SCR22 662,20000 TWD