500 новых тайваньских долларов в руандийские франки

Сконвертируйте TWD в RWF по реальному обменному курсу

NT$1,000 TWD = R₣42,47 RWF

Среднерыночный курс в 18:23
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График изменения обменного курса TWD к RWF

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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RWF
1 TWD в RWFПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий42,705742,7057
Низкий41,974340,6664
В среднем42,318141,9574
Изменение1.18%4.43%
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Соотношение 1 TWD к RWF

За последние 30 дней максимальный курс TWD к RWF составил 42,7057, а минимальный — 41,9743. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 42,3181. Изменение курса TWD к RWF в процентном соотношении составило 1.18.

За последние 90 дней максимальный курс TWD к RWF составил 42,7057, а минимальный — 40,6664. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 41,9574. Изменение курса TWD к RWF в процентном соотношении составило 4.43.

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Популярные валюты

 USDSGDGBPCADAUDHKDJPYEUR
1 USD11,3260,7741,391,5197,775152,740,934
1 SGD0,75410,5841,0481,1455,861115,1540,704
1 GBP1,2911,71311,7951,96110,04197,2561,206
1 CAD0,7190,9540,55711,0935,593109,8850,672

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Как произвести расчет конвертации из новых тайваньских долларов в руандийские франки

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TWD из выпадающего списка для исходной валюты и RWF из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TWD в RWF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для новых тайваньских долларов

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Новый тайваньский доллар / Руандийский франк
1 TWD42,46960 RWF
5 TWD212,34800 RWF
10 TWD424,69600 RWF
20 TWD849,39200 RWF
50 TWD2 123,48000 RWF
100 TWD4 246,96000 RWF
250 TWD10 617,40000 RWF
500 TWD21 234,80000 RWF
1000 TWD42 469,60000 RWF
2000 TWD84 939,20000 RWF
5000 TWD212 348,00000 RWF
10000 TWD424 696,00000 RWF
Обменные курсы Руандийский франк / Новый тайваньский доллар
1 RWF0,02355 TWD
5 RWF0,11773 TWD
10 RWF0,23546 TWD
20 RWF0,47093 TWD
50 RWF1,17732 TWD
100 RWF2,35463 TWD
250 RWF5,88658 TWD
500 RWF11,77315 TWD
1000 RWF23,54630 TWD
2000 RWF47,09260 TWD
5000 RWF117,73150 TWD
10000 RWF235,46300 TWD