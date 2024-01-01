5 новых тайваньских долларов в румынские леи

Сконвертируйте TWD в RON по реальному обменному курсу

NT$1,000 TWD = L0,1446 RON

Среднерыночный курс в 21:51
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса TWD к RON

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

RON
1 TWD в RONПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,14460,1446
Низкий0,14140,1389
В среднем0,14310,1412
Изменение2.29%3.15%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 TWD к RON

За последние 30 дней максимальный курс TWD к RON составил 0,1446, а минимальный — 0,1414. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1431. Изменение курса TWD к RON в процентном соотношении составило 2.29.

За последние 90 дней максимальный курс TWD к RON составил 0,1446, а минимальный — 0,1389. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1412. Изменение курса TWD к RON в процентном соотношении составило 3.15.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график TWD к RON

Популярные валюты

 USDSGDGBPCADAUDHKDJPYEUR
1 USD11,3260,7741,391,5197,775152,740,934
1 SGD0,75410,5841,0481,1455,861115,1490,704
1 GBP1,2921,71311,7961,96210,043197,3021,206
1 CAD0,7190,9540,55711,0925,593109,8770,672

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из новых тайваньских долларов в румынские леи

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TWD из выпадающего списка для исходной валюты и RON из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TWD в RON, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для новых тайваньских долларов

TWD в USD

TWD в SGD

TWD в GBP

TWD в CAD

TWD в AUD

TWD в HKD

TWD в JPY

TWD в EUR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Новый тайваньский доллар / Румынский лей
1 TWD0,14462 RON
5 TWD0,72311 RON
10 TWD1,44622 RON
20 TWD2,89244 RON
50 TWD7,23110 RON
100 TWD14,46220 RON
250 TWD36,15550 RON
500 TWD72,31100 RON
1000 TWD144,62200 RON
2000 TWD289,24400 RON
5000 TWD723,11000 RON
10000 TWD1 446,22000 RON
Обменные курсы Румынский лей / Новый тайваньский доллар
1 RON6,91458 TWD
5 RON34,57290 TWD
10 RON69,14580 TWD
20 RON138,29160 TWD
50 RON345,72900 TWD
100 RON691,45800 TWD
250 RON1 728,64500 TWD
500 RON3 457,29000 TWD
1000 RON6 914,58000 TWD
2000 RON13 829,16000 TWD
5000 RON34 572,90000 TWD
10000 RON69 145,80000 TWD