5 новых тайваньских долларов в молдавские леи

Сконвертируйте TWD в MDL по реальному обменному курсу

NT$1,000 TWD = L0,5558 MDL

Среднерыночный курс в 15:01
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса TWD к MDL

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

MDL
1 TWD в MDLПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,55940,5594
Низкий0,54620,5383
В среднем0,55420,5474
Изменение1.75%2.69%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 TWD к MDL

За последние 30 дней максимальный курс TWD к MDL составил 0,5594, а минимальный — 0,5462. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,5542. Изменение курса TWD к MDL в процентном соотношении составило 1.75.

За последние 90 дней максимальный курс TWD к MDL составил 0,5594, а минимальный — 0,5383. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,5474. Изменение курса TWD к MDL в процентном соотношении составило 2.69.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график TWD к MDL

Популярные валюты

 USDSGDGBPCADAUDHKDJPYEUR
1 USD11,3270,7751,3911,527,775152,7550,934
1 SGD0,75410,5841,0481,1465,861115,1560,704
1 GBP1,291,71111,7941,96110,03197,0691,205
1 CAD0,7190,9540,55711,0935,591109,8520,671

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из новых тайваньских долларов в молдавские леи

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TWD из выпадающего списка для исходной валюты и MDL из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TWD в MDL, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для новых тайваньских долларов

TWD в USD

TWD в SGD

TWD в GBP

TWD в CAD

TWD в AUD

TWD в HKD

TWD в JPY

TWD в EUR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Новый тайваньский доллар / Молдавский лей
1 TWD0,55577 MDL
5 TWD2,77884 MDL
10 TWD5,55767 MDL
20 TWD11,11534 MDL
50 TWD27,78835 MDL
100 TWD55,57670 MDL
250 TWD138,94175 MDL
500 TWD277,88350 MDL
1000 TWD555,76700 MDL
2000 TWD1 111,53400 MDL
5000 TWD2 778,83500 MDL
10000 TWD5 557,67000 MDL
Обменные курсы Молдавский лей / Новый тайваньский доллар
1 MDL1,79932 TWD
5 MDL8,99660 TWD
10 MDL17,99320 TWD
20 MDL35,98640 TWD
50 MDL89,96600 TWD
100 MDL179,93200 TWD
250 MDL449,83000 TWD
500 MDL899,66000 TWD
1000 MDL1 799,32000 TWD
2000 MDL3 598,64000 TWD
5000 MDL8 996,60000 TWD
10000 MDL17 993,20000 TWD