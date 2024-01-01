5 000 новых тайваньских долларов в камбоджийские риели

Сконвертируйте TWD в KHR по реальному обменному курсу

NT$1,000 TWD = ៛126,4 KHR

Среднерыночный курс в 18:11
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График изменения обменного курса TWD к KHR

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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KHR
1 TWD в KHRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий127,3680128,6460
Низкий125,9320125,9320
В среднем126,6391127,0178
Изменение0.10%0.17%
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Соотношение 1 TWD к KHR

За последние 30 дней максимальный курс TWD к KHR составил 127,3680, а минимальный — 125,9320. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 126,6391. Изменение курса TWD к KHR в процентном соотношении составило 0.10.

За последние 90 дней максимальный курс TWD к KHR составил 128,6460, а минимальный — 125,9320. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 127,0178. Изменение курса TWD к KHR в процентном соотношении составило 0.17.

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Популярные валюты

 USDSGDGBPCADAUDHKDJPYEUR
1 USD11,3260,7751,391,5197,775152,690,934
1 SGD0,75410,5841,0481,1455,862115,120,704
1 GBP1,2911,71211,7951,96110,036197,11,205
1 CAD0,7190,9540,55711,0935,593109,8330,672

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Как произвести расчет конвертации из новых тайваньских долларов в камбоджийские риели

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TWD из выпадающего списка для исходной валюты и KHR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TWD в KHR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для новых тайваньских долларов

TWD в USD

TWD в SGD

TWD в GBP

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TWD в AUD

TWD в HKD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Новый тайваньский доллар / Камбоджийский риель
1 TWD126,40700 KHR
5 TWD632,03500 KHR
10 TWD1 264,07000 KHR
20 TWD2 528,14000 KHR
50 TWD6 320,35000 KHR
100 TWD12 640,70000 KHR
250 TWD31 601,75000 KHR
500 TWD63 203,50000 KHR
1000 TWD126 407,00000 KHR
2000 TWD252 814,00000 KHR
5000 TWD632 035,00000 KHR
10000 TWD1 264 070,00000 KHR
Обменные курсы Камбоджийский риель / Новый тайваньский доллар
1 KHR0,00791 TWD
5 KHR0,03955 TWD
10 KHR0,07911 TWD
20 KHR0,15822 TWD
50 KHR0,39555 TWD
100 KHR0,79110 TWD
250 KHR1,97774 TWD
500 KHR3,95548 TWD
1000 KHR7,91096 TWD
2000 KHR15,82192 TWD
5000 KHR39,55480 TWD
10000 KHR79,10960 TWD