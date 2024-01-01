1 тонганская паанга в самоанские талы

Сконвертируйте TOP в WST по реальному обменному курсу

1 top
1,18 wst

T$1,000 TOP = WS$1,179 WST

Среднерыночный курс в 20:58
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1 TOP в WSTПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1,17941,1794
Низкий1,15451,1500
В среднем1,16681,1650
Изменить0.14%1.99%
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Соотношение 1 TOP к WST

За последние 30 дней максимальный курс TOP к WST составил 1,1794, а минимальный — 1,1545. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,1668. Изменение курса TOP к WST в процентном соотношении составило 0.14.

За последние 90 дней максимальный курс TOP к WST составил 1,1794, а минимальный — 1,1500. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,1650. Изменение курса TOP к WST в процентном соотношении составило 1.99.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08891,1161,4941,6280,96819,642
1 GBP1,18711,291108,1161,7731,9321,14823,307
1 USD0,9190,774183,7231,3731,4960,88918,049
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,216

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Как произвести расчет конвертации из тонганских паанг в самоанские талы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TOP из выпадающего списка для исходной валюты и WST из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TOP в WST, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для тонганская паанга

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Тонганская паанга / Самоанская тала
1 TOP1,17937 WST
5 TOP5,89685 WST
10 TOP11,79370 WST
20 TOP23,58740 WST
50 TOP58,96850 WST
100 TOP117,93700 WST
250 TOP294,84250 WST
500 TOP589,68500 WST
1000 TOP1 179,37000 WST
2000 TOP2 358,74000 WST
5000 TOP5 896,85000 WST
10000 TOP11 793,70000 WST
Обменные курсы Самоанская тала / Тонганская паанга
1 WST0,84791 TOP
5 WST4,23956 TOP
10 WST8,47911 TOP
20 WST16,95822 TOP
50 WST42,39555 TOP
100 WST84,79110 TOP
250 WST211,97775 TOP
500 WST423,95550 TOP
1000 WST847,91100 TOP
2000 WST1 695,82200 TOP
5000 WST4 239,55500 TOP
10000 WST8 479,11000 TOP