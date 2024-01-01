1 пакистанская рупия в мексиканские песо

Сконвертируйте PKR в MXN по реальному обменному курсу

₨1,000 PKR = Mex$0,07259 MXN

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса PKR к MXN

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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MXN
1 PKR в MXNПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,07300,0730
Низкий0,06940,0668
В среднем0,07160,0704
Изменение4.67%6.22%
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Соотношение 1 PKR к MXN

За последние 30 дней максимальный курс PKR к MXN составил 0,0730, а минимальный — 0,0694. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0716. Изменение курса PKR к MXN в процентном соотношении составило 4.67.

За последние 90 дней максимальный курс PKR к MXN составил 0,0730, а минимальный — 0,0668. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0704. Изменение курса PKR к MXN в процентном соотношении составило 6.22.

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Популярные валюты

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10,93384,3890,7743,6731,3913,75634,365
1 EUR1,072190,4570,833,9371,4914,02636,836
1 INR0,0120,01110,0090,0440,0160,0450,407
1 GBP1,2921,205109,02714,7451,7974,85344,398

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Как произвести расчет конвертации из пакистанских рупий в мексиканские песо

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите PKR из выпадающего списка для исходной валюты и MXN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из PKR в MXN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для пакистанская рупия

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Пакистанская рупия / Мексиканское песо
1 PKR0,07259 MXN
5 PKR0,36297 MXN
10 PKR0,72594 MXN
20 PKR1,45188 MXN
50 PKR3,62970 MXN
100 PKR7,25940 MXN
250 PKR18,14850 MXN
500 PKR36,29700 MXN
1000 PKR72,59400 MXN
2000 PKR145,18800 MXN
5000 PKR362,97000 MXN
10000 PKR725,94000 MXN
Обменные курсы Мексиканское песо / Пакистанская рупия
1 MXN13,77520 PKR
5 MXN68,87600 PKR
10 MXN137,75200 PKR
20 MXN275,50400 PKR
50 MXN688,76000 PKR
100 MXN1 377,52000 PKR
250 MXN3 443,80000 PKR
500 MXN6 887,60000 PKR
1000 MXN13 775,20000 PKR
2000 MXN27 550,40000 PKR
5000 MXN68 876,00000 PKR
10000 MXN137 752,00000 PKR