10 тысяч кин Папуа-Новой Гвинеи в южноафриканские ранды

Сконвертируйте PGK в ZAR по реальному обменному курсу

K1,000 PGK = R4,446 ZAR

Среднерыночный курс в 21:59
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса PGK к ZAR

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

ZAR
1 PGK в ZARПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий4,51704,7172
Низкий4,37834,3645
В среднем4,46684,5089
Изменение0.43%-5.75%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 PGK к ZAR

За последние 30 дней максимальный курс PGK к ZAR составил 4,5170, а минимальный — 4,3783. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 4,4668. Изменение курса PGK к ZAR в процентном соотношении составило 0.43.

За последние 90 дней максимальный курс PGK к ZAR составил 4,7172, а минимальный — 4,3645. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 4,5089. Изменение курса PGK к ZAR в процентном соотношении составило -5.75.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график PGK к ZAR

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из кин Папуа-Новой Гвинеи в южноафриканские ранды

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите PGK из выпадающего списка для исходной валюты и ZAR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из PGK в ZAR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для кин Папуа-Новой Гвинеи

PGK в USD

PGK в EUR

PGK в GBP

PGK в INR

PGK в JPY

PGK в RUB

PGK в AUD

PGK в ZAR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Папуа-Новой Гвинеи Кина / Южноафриканский ранд
1 PGK4,44591 ZAR
5 PGK22,22955 ZAR
10 PGK44,45910 ZAR
20 PGK88,91820 ZAR
50 PGK222,29550 ZAR
100 PGK444,59100 ZAR
250 PGK1 111,47750 ZAR
500 PGK2 222,95500 ZAR
1000 PGK4 445,91000 ZAR
2000 PGK8 891,82000 ZAR
5000 PGK22 229,55000 ZAR
10000 PGK44 459,10000 ZAR
Обменные курсы Южноафриканский ранд / Папуа-Новой Гвинеи Кина
1 ZAR0,22493 PGK
5 ZAR1,12463 PGK
10 ZAR2,24926 PGK
20 ZAR4,49852 PGK
50 ZAR11,24630 PGK
100 ZAR22,49260 PGK
250 ZAR56,23150 PGK
500 ZAR112,46300 PGK
1000 ZAR224,92600 PGK
2000 ZAR449,85200 PGK
5000 ZAR1 124,63000 PGK
10000 ZAR2 249,26000 PGK