10 кин Папуа-Новой Гвинеи в доллары Тринидада и Тобаго

Сконвертируйте PGK в TTD по реальному обменному курсу

K1,000 PGK = TT$1,713 TTD

Среднерыночный курс в 21:58
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса PGK к TTD

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

TTD
1 PGK в TTDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1,72791,7523
Низкий1,70771,7077
В среднем1,71851,7295
Изменение-0.61%-2.22%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 PGK к TTD

За последние 30 дней максимальный курс PGK к TTD составил 1,7279, а минимальный — 1,7077. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,7185. Изменение курса PGK к TTD в процентном соотношении составило -0.61.

За последние 90 дней максимальный курс PGK к TTD составил 1,7523, а минимальный — 1,7077. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,7295. Изменение курса PGK к TTD в процентном соотношении составило -2.22.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график PGK к TTD

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из кин Папуа-Новой Гвинеи в доллары Тринидада и Тобаго

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите PGK из выпадающего списка для исходной валюты и TTD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из PGK в TTD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для кин Папуа-Новой Гвинеи

PGK в USD

PGK в EUR

PGK в GBP

PGK в INR

PGK в JPY

PGK в RUB

PGK в AUD

PGK в ZAR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Папуа-Новой Гвинеи Кина / Доллар Тринидада и Тобаго
1 PGK1,71343 TTD
5 PGK8,56715 TTD
10 PGK17,13430 TTD
20 PGK34,26860 TTD
50 PGK85,67150 TTD
100 PGK171,34300 TTD
250 PGK428,35750 TTD
500 PGK856,71500 TTD
1000 PGK1 713,43000 TTD
2000 PGK3 426,86000 TTD
5000 PGK8 567,15000 TTD
10000 PGK17 134,30000 TTD
Обменные курсы Доллар Тринидада и Тобаго / Папуа-Новой Гвинеи Кина
1 TTD0,58363 PGK
5 TTD2,91813 PGK
10 TTD5,83626 PGK
20 TTD11,67252 PGK
50 TTD29,18130 PGK
100 TTD58,36260 PGK
250 TTD145,90650 PGK
500 TTD291,81300 PGK
1000 TTD583,62600 PGK
2000 TTD1 167,25200 PGK
5000 TTD2 918,13000 PGK
10000 TTD5 836,26000 PGK