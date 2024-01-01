50 кин Папуа-Новой Гвинеи в фунты острова Мэн

Сконвертируйте PGK в IMP по реальному обменному курсу

K1,000 PGK = £0,1957 IMP

Среднерыночный курс в 21:59
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса PGK к IMP

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

IMP
1 PGK в IMPПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,19660,2024
Низкий0,19410,1904
В среднем0,19550,1952
Изменение0.50%-3.31%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 PGK к IMP

За последние 30 дней максимальный курс PGK к IMP составил 0,1966, а минимальный — 0,1941. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1955. Изменение курса PGK к IMP в процентном соотношении составило 0.50.

За последние 90 дней максимальный курс PGK к IMP составил 0,2024, а минимальный — 0,1904. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1952. Изменение курса PGK к IMP в процентном соотношении составило -3.31.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график PGK к IMP

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из кин Папуа-Новой Гвинеи в фунты острова Мэн

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите PGK из выпадающего списка для исходной валюты и IMP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из PGK в IMP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для кин Папуа-Новой Гвинеи

PGK в USD

PGK в EUR

PGK в GBP

PGK в INR

PGK в JPY

PGK в RUB

PGK в AUD

PGK в ZAR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Папуа-Новой Гвинеи Кина / Фунт (о. Мэн)
1 PGK0,19570 IMP
5 PGK0,97852 IMP
10 PGK1,95704 IMP
20 PGK3,91408 IMP
50 PGK9,78520 IMP
100 PGK19,57040 IMP
250 PGK48,92600 IMP
500 PGK97,85200 IMP
1000 PGK195,70400 IMP
2000 PGK391,40800 IMP
5000 PGK978,52000 IMP
10000 PGK1 957,04000 IMP
Обменные курсы Фунт (о. Мэн) / Папуа-Новой Гвинеи Кина
1 IMP5,10975 PGK
5 IMP25,54875 PGK
10 IMP51,09750 PGK
20 IMP102,19500 PGK
50 IMP255,48750 PGK
100 IMP510,97500 PGK
250 IMP1 277,43750 PGK
500 IMP2 554,87500 PGK
1000 IMP5 109,75000 PGK
2000 IMP10 219,50000 PGK
5000 IMP25 548,75000 PGK
10000 IMP51 097,50000 PGK