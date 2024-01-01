1 кина Папуа-Новой Гвинеи в индонезийские рупии

Сконвертируйте PGK в IDR по реальному обменному курсу

K1,000 PGK = Rp3 962 IDR

Среднерыночный курс в 13:10
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса PGK к IDR

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

IDR
1 PGK в IDRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий4 004,20004 124,3700
Низкий3 938,94003 858,0500
В среднем3 968,33573 960,3529
Изменение-0.07%-3.93%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 PGK к IDR

За последние 30 дней максимальный курс PGK к IDR составил 4 004,2000, а минимальный — 3 938,9400. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 3 968,3357. Изменение курса PGK к IDR в процентном соотношении составило -0.07.

За последние 90 дней максимальный курс PGK к IDR составил 4 124,3700, а минимальный — 3 858,0500. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 3 960,3529. Изменение курса PGK к IDR в процентном соотношении составило -3.93.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график PGK к IDR

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из кин Папуа-Новой Гвинеи в индонезийские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите PGK из выпадающего списка для исходной валюты и IDR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из PGK в IDR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для кина Папуа-Новой Гвинеи

PGK в USD

PGK в EUR

PGK в GBP

PGK в INR

PGK в JPY

PGK в RUB

PGK в AUD

PGK в ZAR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Папуа-Новой Гвинеи Кина / Индонезийская рупия
1 PGK3 962,16000 IDR
5 PGK19 810,80000 IDR
10 PGK39 621,60000 IDR
20 PGK79 243,20000 IDR
50 PGK198 108,00000 IDR
100 PGK396 216,00000 IDR
250 PGK990 540,00000 IDR
500 PGK1 981 080,00000 IDR
1000 PGK3 962 160,00000 IDR
2000 PGK7 924 320,00000 IDR
5000 PGK19 810 800,00000 IDR
10000 PGK39 621 600,00000 IDR
Обменные курсы Индонезийская рупия / Папуа-Новой Гвинеи Кина
1 IDR0,00025 PGK
5 IDR0,00126 PGK
10 IDR0,00252 PGK
20 IDR0,00505 PGK
50 IDR0,01262 PGK
100 IDR0,02524 PGK
250 IDR0,06310 PGK
500 IDR0,12619 PGK
1000 IDR0,25239 PGK
2000 IDR0,50478 PGK
5000 IDR1,26194 PGK
10000 IDR2,52388 PGK