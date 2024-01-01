1 норвежская крона в багамские доллары
Сконвертируйте NOK в BSD по реальному обменному курсу
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|1 NOK в BSD
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0949
|0,0957
|Низкий
|0,0916
|0,0900
|В среднем
|0,0938
|0,0933
|Изменить
|-3.41%
|0.92%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 NOK к BSD
За последние 30 дней максимальный курс NOK к BSD составил 0,0949, а минимальный — 0,0916. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0938. Изменение курса NOK к BSD в процентном соотношении составило -3.41.
За последние 90 дней максимальный курс NOK к BSD составил 0,0957, а минимальный — 0,0900. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0933. Изменение курса NOK к BSD в процентном соотношении составило 0.92.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из норвежских крон в багамские доллары
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите NOK из выпадающего списка для исходной валюты и BSD из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NOK в BSD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Багамский доллар / Норвежская крона
|1 BSD
|10,91600 NOK
|5 BSD
|54,58000 NOK
|10 BSD
|109,16000 NOK
|20 BSD
|218,32000 NOK
|50 BSD
|545,80000 NOK
|100 BSD
|1 091,60000 NOK
|250 BSD
|2 729,00000 NOK
|500 BSD
|5 458,00000 NOK
|1000 BSD
|10 916,00000 NOK
|2000 BSD
|21 832,00000 NOK
|5000 BSD
|54 580,00000 NOK
|10000 BSD
|109 160,00000 NOK