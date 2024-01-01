5 000 нигерийских найр в пакистанские рупии

Сконвертируйте NGN в PKR по реальному обменному курсу

5 000 ngn
859,09 pkr

₦1,000 NGN = ₨0,1718 PKR

Среднерыночный курс в 20:59
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

Loading

1 NGN в PKRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,18690,2585
Низкий0,17120,1712
В среднем0,18030,1916
Изменить-8.05%-33.53%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 NGN к PKR

За последние 30 дней максимальный курс NGN к PKR составил 0,1869, а минимальный — 0,1712. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1803. Изменение курса NGN к PKR в процентном соотношении составило -8.05.

За последние 90 дней максимальный курс NGN к PKR составил 0,2585, а минимальный — 0,1712. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1916. Изменение курса NGN к PKR в процентном соотношении составило -33.53.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 USDEURPHPGBPDZDEGPMXNINR
1 USD10,91958,3890,774134,32648,2618,04983,723
1 EUR1,088163,5450,843146,18752,52219,64291,116
1 PHP0,0170,01610,0132,3010,8270,3091,434
1 GBP1,2911,18775,4011173,46262,32123,307108,116

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из нигерийских найр в пакистанские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите NGN из выпадающего списка для исходной валюты и PKR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NGN в PKR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для нигерийских найр

NGN в USD

NGN в EUR

NGN в PHP

NGN в GBP

NGN в DZD

NGN в EGP

NGN в MXN

NGN в INR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Нигерийская найра / Пакистанская рупия
1 NGN0,17182 PKR
5 NGN0,85909 PKR
10 NGN1,71818 PKR
20 NGN3,43636 PKR
50 NGN8,59090 PKR
100 NGN17,18180 PKR
250 NGN42,95450 PKR
500 NGN85,90900 PKR
1000 NGN171,81800 PKR
2000 NGN343,63600 PKR
5000 NGN859,09000 PKR
10000 NGN1 718,18000 PKR
Обменные курсы Пакистанская рупия / Нигерийская найра
1 PKR5,82011 NGN
5 PKR29,10055 NGN
10 PKR58,20110 NGN
20 PKR116,40220 NGN
50 PKR291,00550 NGN
100 PKR582,01100 NGN
250 PKR1 455,02750 NGN
500 PKR2 910,05500 NGN
1000 PKR5 820,11000 NGN
2000 PKR11 640,22000 NGN
5000 PKR29 100,55000 NGN
10000 PKR58 201,10000 NGN