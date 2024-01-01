50 нигерийских найр в мьянманские кьяты

Сконвертируйте NGN в MMK по реальному обменному курсу

50 ngn
64,94 mmk

₦1,000 NGN = K1,299 MMK

Среднерыночный курс в 20:59
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

Loading

1 NGN в MMKПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1,40721,9529
Низкий1,29431,2943
В среднем1,35841,4451
Изменить-7.71%-33.50%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 NGN к MMK

За последние 30 дней максимальный курс NGN к MMK составил 1,4072, а минимальный — 1,2943. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,3584. Изменение курса NGN к MMK в процентном соотношении составило -7.71.

За последние 90 дней максимальный курс NGN к MMK составил 1,9529, а минимальный — 1,2943. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,4451. Изменение курса NGN к MMK в процентном соотношении составило -33.50.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 USDEURPHPGBPDZDEGPMXNINR
1 USD10,91958,3890,774134,32648,2618,04983,723
1 EUR1,088163,5450,843146,18752,52219,64291,116
1 PHP0,0170,01610,0132,3010,8270,3091,434
1 GBP1,2911,18775,4011173,46262,32123,307108,116

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из нигерийских найр в мьянманские кьяты

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите NGN из выпадающего списка для исходной валюты и MMK из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NGN в MMK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для нигерийских найр

NGN в USD

NGN в EUR

NGN в PHP

NGN в GBP

NGN в DZD

NGN в EGP

NGN в MXN

NGN в INR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Нигерийская найра / Мьянманский кьят
1 NGN1,29870 MMK
5 NGN6,49350 MMK
10 NGN12,98700 MMK
20 NGN25,97400 MMK
50 NGN64,93500 MMK
100 NGN129,87000 MMK
250 NGN324,67500 MMK
500 NGN649,35000 MMK
1000 NGN1 298,70000 MMK
2000 NGN2 597,40000 MMK
5000 NGN6 493,50000 MMK
10000 NGN12 987,00000 MMK
Обменные курсы Мьянманский кьят / Нигерийская найра
1 MMK0,77000 NGN
5 MMK3,85001 NGN
10 MMK7,70002 NGN
20 MMK15,40004 NGN
50 MMK38,50010 NGN
100 MMK77,00020 NGN
250 MMK192,50050 NGN
500 MMK385,00100 NGN
1000 MMK770,00200 NGN
2000 MMK1 540,00400 NGN
5000 MMK3 850,01000 NGN
10000 MMK7 700,02000 NGN