50 нигерийских найр в чешские кроны
Сконвертируйте NGN в CZK по реальному обменному курсу
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|1 NGN в CZK
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0156
|0,0220
|Низкий
|0,0143
|0,0143
|В среднем
|0,0150
|0,0159
|Изменить
|-8.06%
|-34.95%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 NGN к CZK
За последние 30 дней максимальный курс NGN к CZK составил 0,0156, а минимальный — 0,0143. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0150. Изменение курса NGN к CZK в процентном соотношении составило -8.06.
За последние 90 дней максимальный курс NGN к CZK составил 0,0220, а минимальный — 0,0143. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0159. Изменение курса NGN к CZK в процентном соотношении составило -34.95.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из нигерийских найр в чешские кроны
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите NGN из выпадающего списка для исходной валюты и CZK из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NGN в CZK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Чешская крона / Нигерийская найра
|1 CZK
|69,81560 NGN
|5 CZK
|349,07800 NGN
|10 CZK
|698,15600 NGN
|20 CZK
|1 396,31200 NGN
|50 CZK
|3 490,78000 NGN
|100 CZK
|6 981,56000 NGN
|250 CZK
|17 453,90000 NGN
|500 CZK
|34 907,80000 NGN
|1000 CZK
|69 815,60000 NGN
|2000 CZK
|139 631,20000 NGN
|5000 CZK
|349 078,00000 NGN
|10000 CZK
|698 156,00000 NGN