История обменного курса намибийский доллар–нигерийские найры

Обменный курс намибийский доллар/нигерийские найры сейчас составляет 88,516, отражая изменение в размере -0.522% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость намибийский доллар оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.568% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс намибийский доллар/нигерийские найры колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 90,695, и минимумом, равным 86,430, на 14-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 14-07-2024, представляя собой -2.911% уменьшение стоимости.