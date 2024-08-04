纳米比亚元 至尼日利亚奈拉 汇率历史

今日 纳米比亚元 至尼日利亚奈拉 的汇率目前为 87.195，较昨日变动 0.517%。过去一周，纳米比亚元 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.822%。

过去一周，纳米比亚元 至尼日利亚奈拉 的汇率在 04-08-2024 的最高点 89.568 和 07-08-2024 的最低点 84.737 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 04-08-2024，价值增加了 2.857%。