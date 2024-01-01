История обменного курса намибийский доллар–мексиканские песо

Обменный курс намибийский доллар/мексиканские песо сейчас составляет 0,987, отражая изменение в размере 0.777% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость намибийский доллар оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.623% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс намибийский доллар/мексиканские песо колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 0,989, и минимумом, равным 0,971, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.695% увеличение стоимости.