纳米比亚元 至墨西哥比索 汇率历史

今日 纳米比亚元 至墨西哥比索 的汇率目前为 1.028，较昨日变动 -1.172%。过去一周，纳米比亚元 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -1.963%。

过去一周，纳米比亚元 至墨西哥比索 的汇率在 05-08-2024 的最高点 1.077 和 09-08-2024 的最低点 1.026 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 05-08-2024，价值增加了 1.457%。